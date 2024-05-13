ЦСКА подаст апелляцию в CAS на решение IIHF о санкциях по делу Федотова
- РИА Новости
«IIHF политизирует вопрос, ничего другого от западных партнёров не ожидали. Подаём в Лозанну», — цитирует Есмантовича РИА Новости.
11 мая стало известно, что IIHF наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов.
Решение принял независимый дисциплинарный совет IIHF. Запрет наложен до 10 августа 2026 года.
Ранее сообщалось, что IIHF отстранила вратаря Федотова от участия во всех турнирах на три года.