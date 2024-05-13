Разина признали лучшим тренером сезона КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин стал лучшим наставником по итогам текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

В тройку лучших тренеров сезона также вошли Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырёв («Северсталь»).

24 апреля магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.