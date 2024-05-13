Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»
В составе «Реал Сосьедад» на поле с первых минут выйдут: Ремиро, Ариц, Пачеко, Ле Норман, Траоре, Мерино, Туррьентес, Бекер, Мендес, Каррикабуру, Оярсабаль.
За «Барселону» сыграют: Тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Ямал, Рафинья, Левандовски.
Встреча между командами пройдёт в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало — в 22:00 мск.
Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».