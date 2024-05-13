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Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»

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«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

В составе «Реал Сосьедад» на поле с первых минут выйдут: Ремиро, Ариц, Пачеко, Ле Норман, Траоре, Мерино, Туррьентес, Бекер, Мендес, Каррикабуру, Оярсабаль.

За «Барселону» сыграют: Тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Ямал, Рафинья, Левандовски.

Встреча между командами пройдёт в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».

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