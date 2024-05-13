Конгресс США пригрозил Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах

Группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий намерена ввести санкции в отношении Грузии за принятие закона об иноагентах.

Об этом свидетельствует письмо грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе, которое подписали 29 законодателей из США, сообщает ТАСС.

«Мы отвергаем утверждения о том, что этот законопроект разработан на основе американского», — подчёркивается в письме.

Ограничения со стороны Вашингтона могут коснуться тех, «кто несёт ответственность за подрыв демократического развития Грузии».

Ранее Кобахидзе заявил о том, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем, окончательном чтении примет закон об иноагентах.