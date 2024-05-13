Конгресс США пригрозил Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах
- AP
Об этом свидетельствует письмо грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе, которое подписали 29 законодателей из США, сообщает ТАСС.
«Мы отвергаем утверждения о том, что этот законопроект разработан на основе американского», — подчёркивается в письме.
Ограничения со стороны Вашингтона могут коснуться тех, «кто несёт ответственность за подрыв демократического развития Грузии».
Ранее Кобахидзе заявил о том, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем, окончательном чтении примет закон об иноагентах.