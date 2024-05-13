ВСУ за два года эскалации выпустили по ДНР свыше 184 тысяч боеприпасов

Армия Украины более чем за два года конфликта выпустила 184 129 снарядов различного калибра по территории ДНР.

Данные об обстрелах приводятся в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации говорится о периоде с 17 февраля 2022 по 13 мая 2024 года.

За 816 дней эскалации зафиксирован 35 551 факт ведения огня, 34 891 — с применением тяжёлого вооружения.

Также с момента начала эскалации погибли 4928 мирных жителей, в том числе 148 детей. Количество пострадавших составило 6233 человека, среди которых 416 детей.

Ранее украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку.