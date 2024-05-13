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ВСУ за два года эскалации выпустили по ДНР свыше 184 тысяч боеприпасов

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Армия Украины более чем за два года конфликта выпустила 184 129 снарядов различного калибра по территории ДНР.
ВСУ за два года эскалации выпустили по ДНР свыше 184 тысяч боеприпасов
  • AP

Данные об обстрелах приводятся в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации говорится о периоде с 17 февраля 2022 по 13 мая 2024 года.

За 816 дней эскалации зафиксирован 35 551 факт ведения огня, 34 891 — с применением тяжёлого вооружения.

Также с момента начала эскалации погибли 4928 мирных жителей, в том числе 148 детей. Количество пострадавших составило 6233 человека, среди которых 416 детей.

Ранее украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку.

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