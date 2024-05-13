Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без дешёвых энергоресурсов из России

Евросоюз должен пересмотреть свою бизнес-модель за неимением дешёвых российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что европейским странам придётся полностью перезапустить бизнес-модель.

«У нас была дешёвая энергия благодаря России, производство благодаря странам Центральной и Восточной Европы с довольно низкими затратами, рынок для экспорта — Китай и геополитический зонтик — США. Эти столпы теперь полностью пересматриваются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался о росте закупок российского газа Европой.