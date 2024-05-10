Специалист Гривач прокомментировал рост закупок российского газа Европой

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался о росте закупок российского газа Европой.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что Европа постаралась максимально задействовать оставшуюся рабочей газопроводную инфраструктуру для поставок из России из-за ситуации на мировом рынке.

Кроме того, в I квартале 2024 года на рынке СПГ оживился Китай, нарастивший закупки на 20%, то есть для Европы стало доступно меньше газа.

«Жара летом или холод зимой в сочетании со штилем создадут серьёзнейшие проблемы европейской энергосистеме. Если добавятся сложности с тем или иным источником поставок газа в ЕС, случится идеальный шторм на рынке и физический дефицит энергии. Особенно если это сочетание факторов продлится хотя бы несколько недель», — добавил Гривач.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $81—87 за баррель.