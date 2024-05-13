Welt: H&K намерен произвести для ВСУ автоматы и пулемёты под калибр СССР
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Об этом сообщает издание Welt.
«Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулемёты под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран. — RT) бывшего Варшавского договора», — пишет издание.
Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что поставки Украине из стран ЕС привели к тому, что солдаты ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости различных типов снарядов и вооружений, производимых западными государствами.