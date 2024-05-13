Welt: H&K намерен произвести для ВСУ автоматы и пулемёты под калибр СССР

Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами «советского» калибра.

Об этом сообщает издание Welt.

«Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулемёты под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран. — RT) бывшего Варшавского договора», — пишет издание.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что поставки Украине из стран ЕС привели к тому, что солдаты ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости различных типов снарядов и вооружений, производимых западными государствами.