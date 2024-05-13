Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
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«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдёт Петербург. Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдёт ему», — приводит слова Чинквини «Советский спорт».
В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте расположился «Краснодар» (50). Лидирует — «Динамо» (53).
Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.