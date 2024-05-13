Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказал мнение, что Жозе Моуринью мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдёт Петербург. Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдёт ему», — приводит слова Чинквини «Советский спорт».

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте расположился «Краснодар» (50). Лидирует — «Динамо» (53).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.