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Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказал мнение, что Жозе Моуринью мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
  • AP

«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдёт Петербург. Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдёт ему», — приводит слова Чинквини «Советский спорт».

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте расположился «Краснодар» (50). Лидирует — «Динамо» (53).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.

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