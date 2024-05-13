Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в разжигании приднестровского конфликта

Молдавское правительство разжигает приднестровский конфликт.

Такую точку зрения выразил лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в своём Telegram-канале.

Шор прокомментировал учения Swift Response, которые США проводят совместно с молдавскими военными. Оппозиционер подчеркнул, что народу Молдавии не нужна милитаризация.

Вместе с этим Шор отметил, что власти ввели ограничения на импорт лекарств в Приднестровье, что спровоцировало рост цен и дефицит товаров для уязвимых категорий граждан.

Эти действия ведут к появлению напряжённости в регионе, считает Шор.

Ранее парламент Гагаузии обвинил президента Майю Санду в расколе молдавского общества.