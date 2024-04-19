Парламент Гагаузии обвинил президента Санду в расколе молдавского общества

Депутаты парламента Гагаузии считают, что президент Молдавии Майя Санду провоцирует ксенофобию по отношению к жителям автономии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Парламентарии выступили с соответствующим обращением после визита лидера республики, во время которого Санду заявила, что автономия не участвует в формировании госбюджета.

Подобные утверждения об «иждивенческом статусе», по мнению государственных деятелей, не соответствуют действительности и разжигают антигагаузские настроения.

Ранее в Гагаузии призвали придать русскому языку в Молдавии статус межнационального.