Парламент Гагаузии обвинил президента Санду в расколе молдавского общества
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
Парламентарии выступили с соответствующим обращением после визита лидера республики, во время которого Санду заявила, что автономия не участвует в формировании госбюджета.
Подобные утверждения об «иждивенческом статусе», по мнению государственных деятелей, не соответствуют действительности и разжигают антигагаузские настроения.
Ранее в Гагаузии призвали придать русскому языку в Молдавии статус межнационального.