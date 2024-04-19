В Гагаузии призвали придать русскому языку в Молдавии статус межнационального

Депутаты Народного собрания Гагаузии обратились к молдавскому парламенту с просьбой придать русскому языку статус языка межнационального общения в республике.

Об этом говорится в заявлении, рассмотренном на заседании, трансляция которого велась на парламентской странице в социальных сетях.

«Русский язык исторически служил и служит связующим звеном между различными этническими группами нашего общества», — подчеркнули депутаты.

Ранее в Латвии партия «Национальное объединение» выступила за отставку министра культуры Агнесе Логиной, которая не поддерживает давление на русскоязычные СМИ.