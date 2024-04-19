В Гагаузии призвали придать русскому языку в Молдавии статус межнационального
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в заявлении, рассмотренном на заседании, трансляция которого велась на парламентской странице в социальных сетях.
«Русский язык исторически служил и служит связующим звеном между различными этническими группами нашего общества», — подчеркнули депутаты.
Ранее в Латвии партия «Национальное объединение» выступила за отставку министра культуры Агнесе Логиной, которая не поддерживает давление на русскоязычные СМИ.