Суд отправил в СИЗО представителя компании, автобус которой упал в Мойку

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Избрать Халилову Джахангиру Адалет оглы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 июля 2024 года», — заявили в суде.

Ранее СК задержал подозреваемого по делу о падении автобуса. Им стал начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей.

Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.