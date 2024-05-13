Суд отправил в СИЗО представителя компании, автобус которой упал в Мойку
- АГН «Москва»
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
«Избрать Халилову Джахангиру Адалет оглы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 июля 2024 года», — заявили в суде.
Ранее СК задержал подозреваемого по делу о падении автобуса. Им стал начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей.
Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.