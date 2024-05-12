СК задержал подозреваемого по делу о падении автобуса в реку Мойка в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении пассажирского автобуса в реку Мойку.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Следственного комитета.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей», — передаёт ведомство.

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан как подозреваемый.

Также сообщалось, что водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса прошёл медосвидетельствование.

Кроме того, стало известно, что водитель упавшего в Мойку автобуса ранее работал контролёром и курьером.