Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса прошёл медосвидетельствование
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Об этом информирует городской комитет по транспорту со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр», — передаёт сообщение ТАСС.
Уточняется, что водитель прошёл необходимое медосвидетельствование.
10 мая автобус с 20 людьми внутри упал с моста в реку Мойку.
Как заявили в МЧС России, спасатели подняли из затонувшего в Петербурге автобуса девять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.