Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса прошёл медосвидетельствование

Водитель автобуса, который упал в реку в Петербурге, перед выходом на рейс прошёл медосвидетельствование.

Об этом информирует городской комитет по транспорту со ссылкой на компанию-перевозчика.

«Автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что водитель прошёл необходимое медосвидетельствование.

10 мая автобус с 20 людьми внутри упал с моста в реку Мойку.

Как заявили в МЧС России, спасатели подняли из затонувшего в Петербурге автобуса девять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.