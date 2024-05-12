Водитель упавшего в Мойку автобуса в Петербурге признал свою вину

Водитель упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга автобуса раскаялся и признал свою вину в суде.

«Из протокола следует, что Курбонов (водитель. — RT) раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.