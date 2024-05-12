RT в Telegram
Подпишись

Водитель упавшего в Мойку автобуса в Петербурге признал свою вину

Короткая ссылка
Водитель упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга автобуса раскаялся и признал свою вину в суде.
Водитель упавшего в Мойку автобуса в Петербурге признал свою вину
  • РИА Новости

«Из протокола следует, что Курбонов (водитель. — RT) раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признаёт», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить