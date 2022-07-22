Bild: немцы стали мыться реже и быстрее

Призывы немецких властей к экономии действительно произвели впечатление на жителей страны. Как пишет Bild, 62% немцев теперь моются быстрее и реже, чем ещё несколько недель назад. Лишь 35% не подвергли своё поведение в душевой политически необходимым переменам.
Призывы «светофорной коалиции» к экономии действительно произвели впечатление на немцев. Согласно результатам опроса, проведённого социологами INSA по просьбе газеты Bild, 62% гражданок и граждан Германии теперь моются быстрее и реже, чем ещё несколько недель назад. Лишь 35% не подвергли своё поведение в душевой политически необходимым переменам.
Как отмечает издание, избиратели зелёных стоят в первых рядах «меньше моющихся»: 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до энергетических санкций против России, принятых несколько месяцев назад. Кроме того, эти же 33% зелёных ещё и мыться стали реже. Другие группы избирателей отстают: лишь 9—18% из них моются нынче реже и короче, чем раньше.
А вот избиратели левых и «Альтернативы для Германии», отмечает Bild, ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Их результат: лишь 28—29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37—45% в среднем по стране.
Впрочем, согласно опросу, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период «зимы без русского газа». Некоторые из этого числа, правда, находятся в процессе принятия соответствующих мер.
А 44% опрошенных намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию или чувствуют, что вполне могут присоединиться к такой демонстрации. 50% опрошенных заранее исключили своё участие в таких протестных акциях.
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