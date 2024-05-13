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В ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова

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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о санкциях Международной федерации хоккея (IIHF) по делу голкипера Ивана Федотова.
В ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова
  • РИА Новости

«Мы будем оспаривать новые санкции IIHF. По-прежнему считаем, что эта ситуация несправедлива. Но сама по себе ситуация, когда игрок, находящийся на территории РФ, подписал контракт с клубом НХЛ, обменявшись копиями по факсу или электронной почте, а IIHF при этом считает, что игрок после этого автоматически переносится на территорию Северной Америки, требует обсуждения», — приводит слова Курбатова РИА Новости.

11 мая стало известно, что IIHF наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов.

Решение принял независимый дисциплинарный совет IIHF. Запрет наложен до 10 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что IIHF отстранила вратаря Федотова от участия во всех турнирах на три года.

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