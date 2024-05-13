Белый дом: США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах
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Об этом на брифинге заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС.
Он также подчеркнул, что в Вашингтоне считают ошибкой возможное вторжение Израиля в Рафах.
«Было бы ошибкой начинать крупную военную операцию в сердце Рафаха, которая бы поставила под угрозу жизни большого числа мирных граждан», — заявил Салливан.
Ранее в ООН сообщили о том, что Рафах покинули около 110 тыс. человек.