Белый дом: США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах

США не поставят Израилю определённые виды наступательных вооружений, если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

Об этом на брифинге заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС.

Он также подчеркнул, что в Вашингтоне считают ошибкой возможное вторжение Израиля в Рафах.

«Было бы ошибкой начинать крупную военную операцию в сердце Рафаха, которая бы поставила под угрозу жизни большого числа мирных граждан», — заявил Салливан.

Ранее в ООН сообщили о том, что Рафах покинули около 110 тыс. человек.