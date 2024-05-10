ООН: около 110 тысяч человек покинули Рафах из-за операции Израиля

В связи с военными действиями Израиля город Рафах на юге сектора Газа покинули около 110 тыс. человек. Об этом сообщили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«По мере того как израильские силы наращивают бомбардировки Рафаха, насильственное перемещение продолжается», — отметили в организации.

По данным БАПОР, Рафах были вынуждены покинуть около 110 тыс. человек.

Ранее в ООН заявляли, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации гражданского населения во время конфликта.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция в Рафахе не прекратится до уничтожения ХАМАС или до начала освобождения заложников.