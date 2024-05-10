ООН: около 110 тысяч человек покинули Рафах из-за операции Израиля
- AP
- © Abdel Kareem Hana
«По мере того как израильские силы наращивают бомбардировки Рафаха, насильственное перемещение продолжается», — отметили в организации.
По данным БАПОР, Рафах были вынуждены покинуть около 110 тыс. человек.
Ранее в ООН заявляли, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации гражданского населения во время конфликта.
По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция в Рафахе не прекратится до уничтожения ХАМАС или до начала освобождения заложников.