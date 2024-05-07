ООН: Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации
- AP
По словам Лаерке, согласно международному праву, гражданское население необходимо заранее предупредить об эвакуации, однако власти Израиля этого не сделали, сообщает РИА Новости.
Кроме того, Израиль не обеспечил безопасность маршрутов эвакуации и районов назначения, а также наличие инфраструктуры, позволяющей принимать беженцев, заявил представитель ООН.
«В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещённое население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться», — добавил Лаерке.
Ранее израильские военные начали контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа.
По данным СМИ, танки и войска Армии обороны Израиля уже вошли в Рафах.