ООН: Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации

Израиль нарушил все пять норм международного права в отношении приказов об эвакуации гражданского населения во время конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

По словам Лаерке, согласно международному праву, гражданское население необходимо заранее предупредить об эвакуации, однако власти Израиля этого не сделали, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Израиль не обеспечил безопасность маршрутов эвакуации и районов назначения, а также наличие инфраструктуры, позволяющей принимать беженцев, заявил представитель ООН.

«В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещённое население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться», — добавил Лаерке.

Ранее израильские военные начали контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа.

По данным СМИ, танки и войска Армии обороны Израиля уже вошли в Рафах.