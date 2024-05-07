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ООН: Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации

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Израиль нарушил все пять норм международного права в отношении приказов об эвакуации гражданского населения во время конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.
ООН: Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации
  • AP

По словам Лаерке, согласно международному праву, гражданское население необходимо заранее предупредить об эвакуации, однако власти Израиля этого не сделали, сообщает РИА Новости

Кроме того, Израиль не обеспечил безопасность маршрутов эвакуации и районов назначения, а также наличие инфраструктуры, позволяющей принимать беженцев, заявил представитель ООН. 

«В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещённое население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться», — добавил Лаерке. 

Ранее израильские военные начали контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа. 

По данным СМИ, танки и войска Армии обороны Израиля уже вошли в Рафах.

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