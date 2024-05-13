«РБ Спорт»: экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче»
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Как сообщает «РБ Спорт», у сербского тренера состоялась встреча со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко, на которой обсуждалась возможность назначения специалиста в «Фенербахче».
По информации источника, решение будет принято ближе к июню.
Последним местом работы Ивича был «Краснодар». Он помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице.
Ранее в «Спартаке» заявили, что Ивич есть в списке кандидатов на пост главного тренера.