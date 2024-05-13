Тарасова — об участии Валиевой в шоу: не боюсь, что ей продлят дисквалификацию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии в шоу Татьяны Навки фигуристки Камилы Валиевой.

«Я буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего! Всё, что могли, они сделали», — цитирует Тарасову РИА Новости.

13 мая стало известно, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле.