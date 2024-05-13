Писарев: Семака не нужно менять, «Зенит» не угадал с ключевым трансфером — Артуром
«Не думаю, что нужно менять Семака. Считаю, что не угадали с ключевым трансфером — Артуром. Вендел — проблема. Нужно вернуть Данилу Козлова», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте расположился «Краснодар» (50). Лидирует — «Динамо» (53).
Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.
Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре бразильских легионеров «Зенита».