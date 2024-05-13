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Писарев: Семака не нужно менять, «Зенит» не угадал с ключевым трансфером — Артуром

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Бывший главный тренер «Краснодара‑2» Николай Писарев высказал мнение касательно возможной отставки главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Не думаю, что нужно менять Семака. Считаю, что не угадали с ключевым трансфером — Артуром. Вендел — проблема. Нужно вернуть Данилу Козлова», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На третьем месте расположился «Краснодар» (50). Лидирует — «Динамо» (53).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.

Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре бразильских легионеров «Зенита».

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