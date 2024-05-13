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Овчинников назвал бразильцев «Зенита» жирными котами, которые ходят пешком по полю

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Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре бразильских легионеров «Зенита».
Овчинников назвал бразильцев «Зенита» жирными котами, которые ходят пешком по полю
  • РИА Новости

«В матче с ЦСКА на поле было восемь бразильцев. Это жирные коты, которые ходят шагом», — цитирует тренера Betonmobile.

Он добавил, что они научились делать передачи, но у них нет Лионеля Месси, который будет забивать голы.

«И ещё пять легионеров сидят в запасе. Итого получается 13. С цифрой 13 чемпионом не станешь. Никогда», — отметил он.

13 мая «Зенит» уступил ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:1. Из-за поражения подопечные Сергея Семака лишились лидерской позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после матча с ЦСКА.

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