RT в Telegram
Подпишись

Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая

Короткая ссылка
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный уход нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая
  • РИА Новости

Может ли «Динамо» продать Тюкавина летом? Гипотетически — да. У него есть опция выкупа только для Европы. Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести матчах РПЛ подряд. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.

Ранее Ольга Смородская высказала мнение об игре Тюкавина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить