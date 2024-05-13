Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный уход нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

Может ли «Динамо» продать Тюкавина летом? Гипотетически — да. У него есть опция выкупа только для Европы. Сейчас за ним не стоит очередь, но она может появиться. Цена для Европы не очень большая», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести матчах РПЛ подряд. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.

Ранее Ольга Смородская высказала мнение об игре Тюкавина.