Бирюков — обладатель приза «За верность хоккею» имени Гимаева
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале КХЛ.
«Очень рад получить эту награду. Приятно, что лига оценила мои достижения. Я уже говорил, что заканчиваю карьеру, спасибо тем, кто был рядом и поддерживал меня во всём», — сказал Бирюков на церемонии награждения.
Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и чемпионом мира в составе сборной России (2012). В январе Бирюков стал первым игроком, проведшим 1000 матчей в КХЛ.
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