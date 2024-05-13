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Бирюков — обладатель приза «За верность хоккею» имени Гимаева

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Экс-защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков был удостоен награды «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева.
Бирюков — обладатель приза «За верность хоккею» имени Гимаева
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале КХЛ. 

«Очень рад получить эту награду. Приятно, что лига оценила мои достижения. Я уже говорил, что заканчиваю карьеру, спасибо тем, кто был рядом и поддерживал меня во всём», — сказал Бирюков на церемонии награждения.

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и чемпионом мира в составе сборной России (2012). В январе Бирюков стал первым игроком, проведшим 1000 матчей в КХЛ.

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