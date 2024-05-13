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Задоров оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой в спину капитана «Эдмонтона»

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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров получил штраф в размере $5 тыс.
Задоров оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой в спину капитана «Эдмонтона»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс‑служба департамента безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х, Задоров оштрафован на $5 тыс. за удар в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида после матча.

Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. 

Таким образом, после третьего матча «Ванкувер» ведёт в серии со счётом 2-1.

Ранее Задоров высказался об Эдмонтоне после матча с «Ойлерз» во втором раунде Кубка Стэнли.

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