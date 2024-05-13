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Вучич заявил о скором возвращении посла Сербии в Киев

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Сербский посол скоро вернётся в Киев.
Вучич заявил о скором возвращении посла Сербии в Киев
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет РИА Новости.

«Посол Сербии в скором времени вернётся на свой пост в Киев», — сказал Вучич.

Также сербский президент отметил, что стороны договорились об улучшении двусторонних отношений. В ближайшее время Белград и Киев намерены организовать экономический форум для предпринимателей двух государств.

Ранее стало известно, что Вучич проведёт встречу с супругой Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

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