Der Spiegel: в Германии опасаются нехватки персонала в клиниках

Участившиеся волны инфекционных заболеваний приводят к тому, что в немецких клиниках возникает сильная нехватка персонала, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова эксперта из совета по коронавирусу при правительстве ФРГ Кристиана Карагианнидиса. Отмечается, что нехватка персонала особенно опасна для людей из повышенной группы риска, находящихся на стационарном лечении.
Член экспертного совета по коронавирусу при правительстве ФРГ Кристиан Карагианнидис предостерёг о перебоях в работе клиник из-за нехватки персонала, пишет Der Spiegel. «Наша самая главная проблема в сфере здравоохранения заключается в нехватке персонала и в связанном с этим закрытии палат», — приводит издание слова эксперта.
Карагианнидис отметил, что теперь волны инфекционных заболеваний проходят с более коротким временным интервалом. При этом и до пандемии множество сотрудников больниц на время выпадало из-за заболеваний: теперь же нехватка стала ещё более острой — и компенсировать её всё труднее.
«Если зимой вырастет число пациентов, то система попадёт под сильное давление. Не могу представить, что в таком случае обойдётся без сокращения обычной медицинской помощи», — заявил Карагианнидис.
Председатель немецкого фонда защиты пациентов Евген Брих отметил, что нехватка врачебного персонала особенно опасна для наиболее подверженной риску категории граждан. По словам Бриха, ситуация для людей, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, остаётся плохой. Он также подчеркнул, что общее число наиболее подверженных риску пациентов в Германии составляет примерно 3 млн человек.
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