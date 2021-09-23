Die Welt: глава Мюнхенской конференции посоветовал Берлину три выхода из «зоны внешнеполитической непогоды»

Ухудшение позиций либеральных демократий в мире ставит перед новым правительством Германии, которое должно сформироваться после выборов, абсолютно новые вызовы, пишет на страницах Die Welt председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Уход с мировой арены США, раскол в ЕС, сложные отношения с Россией и Китаем — автор даёт Берлину три совета для преодоления всех этих трудностей.

Внешняя политика Германии застряла в «зоне непогоды с высокими волнами и угрозой шторма», пишет на страницах Die Welt председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Тем временем позиции либеральных демократий в мире ухудшаются, отмечает дипломат. По оценкам некоммерческой организации Freedom House, меньше 20% населения мира проживают в демократических системах. Этот кризис либеральной модели миропорядка разрушил многие внешнеполитические убеждения немцев и поставил перед будущим правительством Германии абсолютно новые вызовы.

70 лет граждане ФРГ верили, что США и НАТО их защищают, продолжает Ишингер. Но сейчас в Белый дом может прийти «второй Дональд Трамп» и исполнить угрозу по выходу из Североатлантического альянса. «Есть ли у нас план Б на такой случай? — задаётся вопросом автор. — Более того, есть ли у нас ответ на то, что сегодня готовность США тратить огромные деньги на поддержание международной стабильности уже не такая, как раньше? Что необходимо сделать для того, чтобы Европа могла урегулировать конфликты там, откуда уходят Соединённые Штаты? Самые актуальные и ужасающие конфликты, в которых Европа была не больше чем наблюдателем, происходили в Сирии и Афганистане. На Мюнхенской конференции по безопасности мы это называем «беззападностью».

Кризис евро, брексит, а также правовые конфликты внутри ЕС подорвали веру граждан союза в евроинтеграцию. Встаёт вопрос, пишет Ишингер: «Что нужно сделать, чтобы обеспечить европейскому проекту стабильное будущее?» В отношениях же с Россией Евросоюз очень долго цеплялся за идею стратегического партнёрства, счиатет автор. После «аннексии Крыма»*, войны на востоке Украины, хакерских атак, дела российского блогера Алексея Навального и различных других криминальных инцидентов об этом и речи быть не может, подчёркивает дипломат: «И всё равно постоянно говорится о том, что безопасность Европе можно обеспечить только в сотрудничестве с Россией. Но может ли быть такое, что сегодня речь идёт не о безопасности с Россией, а от неё?»

«Когда мы говорим о примирении, чувстве вины за войну, а также период, когда нацисты находились у власти, мы зачастую адресуем эти мысли практически исключительно Москве. Доходит до того, что озвучиваются аргументы, что трубопровод «Северный поток — 2» как-то связан с обязательством по возведению мостов с Москвой. По моему мнению, считать так — это грубая ошибка. Украина, которая сегодня является независимым государством, соседствующим с ЕС, пострадала от вермахта и СС сильнее, чем любая другая часть бывшего Советского Союза. Во второй мировой войне Украина потеряла четверть своего населения. Так может быть, нам нужно уделять тревогам и интересам Украины как минимум столько же внимания и возводить мосты в отношениях с ней?» Надежды на то, что Китай станет открытой демократической системой, также не оправдались. Напротив, Поднебесная проводит всё более авторитарную внутреннюю политику и всё более агрессивную внешнюю политику. «Перемен через торговый обмен» добиться не удалось.

В связи со всеми вышеперечисленными проблемами Ишингер даёт будущему правительству Германии, которое должно сформироваться после выборов в бундестаг, три совета. Во-первых, он рекомендует наделить Федеральный совет по безопасности большими полномочиями и превратить его в реально работающий Совет по национальной безопасности. По словам автора, вывод войск из Афганистана в очередной раз показал, как сильно немецкая внешняя политика страдает от нехватки такой структуры, которая могла бы осуществлять систематическую работу по всем направлениям. Также председатель Мюнхенской конференции считает, что в ЕС необходимо упразднить право вето при принятии внешнеполитических решений и принимать их по принципу большинства. По его мнению, только тогда на мировой арене к Европе будут относиться серьёзно.

В-третьих, Ишингер недоволен тем, как сейчас реализуется норма международного права, обязывающая правительства стран защищать своих граждан. Когда власти борются со своим собственным народом или уничтожают его, эта норма становится защитой для диктаторов, пояснил он: «Самый худший пример из недавней истории — это авиаудары с использованием химического оружия, которые сирийский диктатор проводил против собственного гражданского населения при поддержке России. Почему России это было разрешено? Потому, что Сирия пригласила Россию, и потому, что у мандата в Совете безопасности с целью предотвращения этих зверств не было ни единого шанса. Получается, вместо защиты прав человека защищаются права диктатора?» Ишингер убеждён, что Германии нужно проявить инициативу и изменить ситуацию.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).