Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом» в чемпионате Испании
- РИА Новости
В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Одриосола, Субельдия, Галан, Ле Норман, Субименди, Мерино, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.
У «Реала» появятся: Аррисабалага, Карвахаль, Милитао, Фернандес, Гарсия, Тчуамени, Модрич, Диас, Себальос, Гюлер, Хоселу.
Встреча «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» состоится 26 апреля. Начало — в 22:00 мск.
Ранее «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Хетафе» в чемпионате Испании.