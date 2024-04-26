Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом» в чемпионате Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 33-го тура Ла Лиги с «Реалом».

РИА Новости