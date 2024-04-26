Губерниев пожелал фигуристке Валиевой овладеть профессиями певицы, актрисы и ведущей

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Валиевой желаю не стоять на месте и продолжать дальше развиваться в жизни. Чтоб она владела профессиями актрисы, певицы и ведущей. Жить дальше и работать», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Валиеву с днём рождения.