МО: Британия в общей сложности обучила 65 тысяч украинских военнослужащих

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.

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«Общее число обученного персонала 65 000», — написал Шэппс в соцсети X. Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.