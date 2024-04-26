МО: Британия в общей сложности обучила 65 тысяч украинских военнослужащих
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.
- Gettyimages.ru
«Общее число обученного персонала 65 000», — написал Шэппс в соцсети X.
Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.
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