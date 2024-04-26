Сербский сенатор Вулин: я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах

Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил об обеспокоенности ситуацией с безопасностью на Балканах.

«Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах. В первую очередь из-за того, что Запад при решении любого вопроса на Балканах убирает «сербский фактор», — заявил он.

По его словам, на Западе невозможно найти собеседника, который предложит решать сербский национальный вопрос «таким образом, чтобы и сербы остались довольны». Он отметил, что, по мнению западных стран, балканский вопрос решается, с одной стороны, так, чтобы сербы оставались разрознены в нескольких странах, а с другой — албанцы получили возможность создать «великую Албанию».

«Они считают, что Дейтонские соглашения нужно сохранить, но при этом упразднить Республику Сербскую. В балканском вопросе говорят о недопустимости изменения границ, но при этом отделяют Косово от Сербии. Все решения балканского вопроса они видят в том, чтобы на Балканах не было единого, сильного и организованного сербского народа. Все войны на Балканах начинаются с того, что сербам грозит физическое уничтожение. Сербов доводят до того, чтобы они не могли больше управлять своей судьбой», — подчеркнул Вулин.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге и обсудил с ним ситуацию на Балканах.