RT в Telegram
Подпишись

Сербский сенатор Вулин: я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах

Короткая ссылка
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил об обеспокоенности ситуацией с безопасностью на Балканах.
Сербский сенатор Вулин: я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах
  • AFP

«Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах. В первую очередь из-за того, что Запад при решении любого вопроса на Балканах убирает «сербский фактор», — заявил он.

По его словам, на Западе невозможно найти собеседника, который предложит решать сербский национальный вопрос «таким образом, чтобы и сербы остались довольны». Он отметил, что, по мнению западных стран, балканский вопрос решается, с одной стороны, так, чтобы сербы оставались разрознены в нескольких странах, а с другой — албанцы получили возможность создать «великую Албанию».

«Они считают, что Дейтонские соглашения нужно сохранить, но при этом упразднить Республику Сербскую. В балканском вопросе говорят о недопустимости изменения границ, но при этом отделяют Косово от Сербии. Все решения балканского вопроса они видят в том, чтобы на Балканах не было единого, сильного и организованного сербского народа. Все войны на Балканах начинаются с того, что сербам грозит физическое уничтожение. Сербов доводят до того, чтобы они не могли больше управлять своей судьбой», — подчеркнул Вулин.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге и обсудил с ним ситуацию на Балканах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить