Патрушев и Милорад Додик обсудили ситуацию на Балканах
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что они обсудили вопросы взаимодействия стран в различных сферах.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе», — сказано в сообщении.
Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память о жертвах терактов в «Крокус Сити Холле».
По его словам, важную роль в углублении взаимодействия стран играют личные доверительные контакты Додика с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что твёрдая независимая позиция Додика пользуется полной поддержкой со стороны Путина.