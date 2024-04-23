Патрушев и Милорад Додик обсудили ситуацию на Балканах

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что они обсудили вопросы взаимодействия стран в различных сферах.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе», — сказано в сообщении.

Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память о жертвах терактов в «Крокус Сити Холле».

По его словам, важную роль в углублении взаимодействия стран играют личные доверительные контакты Додика с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что твёрдая независимая позиция Додика пользуется полной поддержкой со стороны Путина.