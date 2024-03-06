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Песков: Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской Додика

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Твёрдая независимая позиция главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика пользуется полной поддержкой со стороны президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, прозвучавшим в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», во время недавней встречи Путин полностью поддержал Додика в его «очень взвешенной, продуманной, но твёрдой позиции».

«Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что, несмотря на неприкрытое, чудовищное давление, он всё равно стоит на ногах», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией. Додик в свою очередь назвал эти отношения перспективными.

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