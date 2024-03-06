Песков: Путин поддерживает независимую позицию главы Республики Сербской Додика
По его словам, прозвучавшим в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», во время недавней встречи Путин полностью поддержал Додика в его «очень взвешенной, продуманной, но твёрдой позиции».
«Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что, несмотря на неприкрытое, чудовищное давление, он всё равно стоит на ногах», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией. Додик в свою очередь назвал эти отношения перспективными.