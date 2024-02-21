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Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Республики Сербской Милораду Додику за поддержание регулярных отношений между странами.
Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией
  • РИА Новости

Встреча глав двух государств состоялась 21 февраля в Казани. По словам Путина, Россия и Республика Сербская сотрудничают по самым разным направлениям. Он добавил, что визит Додика пойдёт этому сотрудничеству на пользу. Путин также поблагодарил коллегу за поддержание отношений с Россией.

«Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией», — цитирует Путина ТАСС.

Сам Додик в ходе встречи заявил, что Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России.

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