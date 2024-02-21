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Додик: Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России

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Республика Сербская Боснии и Герцеговины стремится отвергнуть любую возможность присоединиться к антироссийским санкциям, заявил глава республики Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Додик: Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России
  • РИА Новости

«Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Додика, Запад оказывает очень сильное влияние на республику.

Ранее он отметил, что вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и Республика Сербская, лишь укрепили двусторонние партнёрские отношения.

По его мнению, Москва проводит верную внешнеполитическую линию, стремясь защитить свои интересы.

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