Додик: Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России

Республика Сербская Боснии и Герцеговины стремится отвергнуть любую возможность присоединиться к антироссийским санкциям, заявил глава республики Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Додика, Запад оказывает очень сильное влияние на республику.

Ранее он отметил, что вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и Республика Сербская, лишь укрепили двусторонние партнёрские отношения.

По его мнению, Москва проводит верную внешнеполитическую линию, стремясь защитить свои интересы.