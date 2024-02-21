Додик: Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России
- РИА Новости
«Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО», — цитирует его РИА Новости.
По словам Додика, Запад оказывает очень сильное влияние на республику.
Ранее он отметил, что вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и Республика Сербская, лишь укрепили двусторонние партнёрские отношения.
По его мнению, Москва проводит верную внешнеполитическую линию, стремясь защитить свои интересы.