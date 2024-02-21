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Додик назвал перспективными отношения Республики Сербской с Россией

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Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT назвал перспективными отношения с Россией.
Додик назвал перспективными отношения Республики Сербской с Россией
  • kremlin.ru

Он отметил, что отношения Республики Сербской с Россией находятся на отличном уровне в течение многих лет.

«У нас полное взаимопонимание. Нам из Республики Сербской очень важно, что президент понимает нашу ситуацию, которая является комплексной», — рассказал Додик.

Додик отметил, что Республика Сербская не ввела санкции против России.

«Перспективы наших отношений хорошие... У Республики Сербской хорошие отношения (с Россией) в экономическом плане... Российские компании в сложных условиях сейчас работают на нашей территории», — заключил он.

Ранее в ходе переговоров в Казани Путин выразил благодарность Додику за поддержание регулярных отношений между странами.

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