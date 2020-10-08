«Очередное заимствование у американцев» — французский историк раскритиковал идею «позитивной дискриминации в вузах

Предоставление преференций при поступлении во французские вузы представителям этнических меньшинств и выходцам из неблагополучной среды будет способствовать не равенству возможностей, а росту произвола при приёме в элитные учебные заведения, убеждён историк Арно Тейссье. Как отмечает автор на страницах Le Figaro, задача университетов — готовить превосходных специалистов, отбирая кандидатов на основании конкурса, а не анкетных данных.

Недавнее заявление президента Макрона об «упразднении» Национальной школы администрации, которое, возможно, примет форму более всеобъемлющей трансформации основных школ государственной службы, вызвало всплеск общественного обсуждения во Франции вопроса о «позитивной дискриминации», пишет на страницах Figaro историк и государственный деятель Арно Тейссье.

По убеждению автора, это понятие стало очередным заимствованием французов у американского общества без учёта его специфического значения и разницы культур. Как напоминает автор, согласно определению французского учёного Батиста Вильнава, позитивная дискриминация представляет собой «создание неравенства для содействия равенству путём предоставления некоторым преференций».

Автор определения подчёркивал, что политика позитивной дискриминации основывается на двух совершенно разных логиках: если речь идёт о сокращении расистской или сексистской практики, то определение «целевой группы населения» должно основываться на «врождённых и неизгладимых чертах личности (пол и раса в Соединённых Штатах, пол и иностранное происхождение во Франции)»; с другой стороны, если речь идёт о преодолении материального неравенства, то «определение бенефициаров будет основываться на критериях их социально-экономического положения».

Как отмечает историк, во Франции эти подходы смешались. Если вопрос устранения социально-экономического неравенства в сфере высшего образования остро стоял в стране со времён студенческих протестов 1968 года, сегодня к нему добавилась проблема массовой иммиграции, значительно изменившей французское общество.

Кризис доступа к образованию начинается уже с начальной школы, чтобы потом продолжиться в средней и охватить всю образовательную цепочку. Даже семьи со скромными доходами систематически прибегают к частному образованию из-за общего ощущения, что государственное так или иначе пущено на самотёк, замечает автор.

Если на уровне среднего образования проблему доступности пытались решить, постепенно отказываясь от любой формы селекции, «вплоть до превращения итогового экзамена в символ меритократии, отказавшейся от учёта заслуг», на уроне высшего образования этот вопрос оказался нерешённым, к тому же тысячекратно осложнённым изменениями в обществе. Ответственность за решение этой проблемы была возложена на крупнейшие университеты — символы отбора и превосходства.

На этом фоне в начале 2000-х годов Институт политических наук, особенно страдавший от своего образа буржуазного парижского учебного заведения, избрал «умелый подход», начав критиковать в прессе «поломку социальных лифтов» и пообещав принять в свои ряды выходцев из школ в неблагополучных районах, используя внеконкурсные процедуры отбора, параллельно сохраняя традиционную систему дорогостоящего элитного образования. «С тех пор считается, что позитивная дискриминация возможна во Франции ценой характерного отступления от принципа конкурса, а Институт политических наук, по стечению обстоятельств, становится образцом, на который ссылаются повсюду и всюду поддерживают», — отмечает историк.

В то же время Национальная школа администрации выбрала менее «громкую», но более соответствующую «классической республиканской модели» политику равных возможностей, создав объединённый подготовительный класс, позволяющий готовить к прохождению отбора учащихся из неблагополучной среды.

Тем временем система, принятая Институтом политических наук, с течением времени потеряла свою эффективность. В 2017 году учебное заведение констатировало, что 40% учеников, поступающих в вуз по системе договорённостей со школами в неблагополучных районах, являются выходцами из семей «высших социальных категорий» против 17% в 2001 году.

Обеспеченные родители нашли такую систему крайне удобной и сами начали отдавать детей в школы неблагополучных районов, заключившие договор с институтом. «Правда в том, что как только конкурсную систему начинают обходить стороной, а система набора на основании «анкеты» становится святыней, принцип равенства даёт течь», — констатирует обозреватель. Если ослабить конкурс, отбор на основании происхождения и богатства будет с каждым днём насаждаться всё больше, предостерегает Тейссье.

Тем не менее французское образование идёт путём, в котором соединяются недостатки всех систем, сетует автор. «Немного — всё меньше и меньше — конкурса и республиканской меритократии, немного — всё больше и больше — «набора на основании анкеты» и позитивной дискриминации». В конечном счёте система выходит из строя, принося наибольшую пользу тем, кто, благодаря своему социальному или профессиональному положению, всегда найдёт способ «просочиться» и воспользоваться результатами «сомнительной моды», например, важностью, придаваемой сегодня внеклассной деятельности кандидатов, которая становится основанием для произвола.

В этом контексте крупные государственные вузы, такие как Национальная школа администрации, становятся излюбленными мишенями, поскольку вступительные экзамены в них по природе своей дискриминационны. По убеждению историка, лозунг о том, что «университеты должны походить на общество», парадоксален. «Учебные заведения должны быть максимально открытыми, но и они должны ради защиты общественных интересов и служения гражданину продолжать обеспечивать безупречное превосходство», — полагает обозреватель.