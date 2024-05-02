Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на севере ДНР

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе.

Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчёт БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ. Также российские разведчики уничтожили «Корнетом» тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга».