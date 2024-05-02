Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщил командир штурмовой роты с позывным Арцах, передаёт ТАСС.

«Выполнили интересный манёвр, и личному составу удалось под артналётом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя», — сказал военный.

Ранее ВС России уничтожили два HIMARS на Купянском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 110 бойцов в зоне ответственности группировки «Восток» ВС России.