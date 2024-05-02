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AC: американские элиты хотят продлить конфликт на Украине ещё на десять лет

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Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет свидетельствуют о намерении президента Джо Байдена продлить конфликт с Россией на многие годы.

Такое предположение сделал обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.

«Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией — RT)?» — сказал журналист.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд.

Позже американский предприниматель Илон Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке.

Кроме того, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что дополнительная помощь киевским властям от Соединённых Штатов приведёт к истреблению поколения украинцев.

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