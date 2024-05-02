AC: американские элиты хотят продлить конфликт на Украине ещё на десять лет
Такое предположение сделал обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.
«Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией — RT)?» — сказал журналист.
Ранее Зеленский заявил, что Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд.
Позже американский предприниматель Илон Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке.
Кроме того, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что дополнительная помощь киевским властям от Соединённых Штатов приведёт к истреблению поколения украинцев.