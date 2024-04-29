Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке
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«Это безумие. Вечная война», — написал Маск в X под сообщением бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил, что Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие десять лет.
Зеленский ранее рассказал, что Украина и Соединённые Штаты работают над двусторонним соглашением о безопасности, чтобы зафиксировать уровни поддержки на 2024 год и на следующие десять лет.