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Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке

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Переговоры Украины и США о десятилетней программе поддержки — это безумие и «вечная война», заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя выступление Владимира Зеленского.
Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке
  • AP
  • © Leon Neal

«Это безумие. Вечная война», — написал Маск в X под сообщением бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил, что Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие десять лет.

Зеленский ранее рассказал, что Украина и Соединённые Штаты работают над двусторонним соглашением о безопасности, чтобы зафиксировать уровни поддержки на 2024 год и на следующие десять лет.

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