Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд
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Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Зеленского, Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности.
«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие десять лет», — заявил он.
Зеленский уточнил, что речь идёт о военной, финансовой и политической поддержке, а также совместном производстве оружия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная финансовая и военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.