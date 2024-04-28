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Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд

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Владимир Зеленский заявил, что представители Киева и Вашингтона ведут переговоры об объёмах военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет.
Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд
  • Gettyimages.ru
  • © Ukraine Presidency

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие десять лет», — заявил он.

Зеленский уточнил, что речь идёт о военной, финансовой и политической поддержке, а также совместном производстве оружия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная финансовая и военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.

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