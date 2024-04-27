Константинов: США поставками ракет ATACMS Украине перешли рамки дозволенного

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.

По его словам, данными действиями в Вашингтоне показали, что для США «вообще не существует никаких рамок».

«Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 ракет ATACMS.

Позже в Welt отметили, что дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины.