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Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своём Telegram, что возможная финансовая и военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.
Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления
  • РИА Новости

«Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления», — написала она.

Захарова подчеркнула, что военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности.

«Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — добавила она.

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.

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