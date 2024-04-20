Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления
- РИА Новости
«Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления», — написала она.
Захарова подчеркнула, что военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности.
«Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — добавила она.
Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.