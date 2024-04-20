Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своём Telegram, что возможная финансовая и военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.

РИА Новости

«Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления», — написала она. Захарова подчеркнула, что военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности. «Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — добавила она. Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.