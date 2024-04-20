Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю на $26,4 млрд
Палата представителей США большинством голосов утвердила законопроект о предоставлении властям Израиля $26,4 млрд.
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Как сообщает РИА Новости, документ поддержали 366 конгрессменов, против высказались 58.
Теперь документ направляется на рассмотрение в сенат США.
Ранее палата представителей США одобрила новое выделение денег Украине.
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