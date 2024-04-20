Палата представителей США одобрила новое выделение денег Украине

Законопроект о выделении нового пакета помощи киевским властям одобрен в палате представителей США.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования, за законопроект проголосовали 311 конгрессменов. Ещё 112 высказались против.

Документ отправился на рассмотрение сенату США.

Согласно документу, президенту Соединённых Штатов предписывается предоставить Киеву ракеты ATACMS.

Также подразумевается выделение $61 млрд, в том числе $23 млрд на восполнение арсеналов США.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.